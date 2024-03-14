Во Франции обнаружили забытую экспериментальную установку Эйнштейна

Фото: Global Look Press

Альберт Эйнштейн

Сотрудники французского музея Ампера обнаружили экспериментальную установку, созданную ученым Альбертом Эйнштейном, сообщили в пресс-службе учреждения. Специалисты утверждают, что она долгое время находилась в запасниках музея, однако на нее не обращали внимания. Установка была создана для эксперимента, проводившегося Эйнштейном вместе с физиком Вандером Йоханнесом де Хаасом.

Бесценное экспериментальное устройство, только что найденное в музее Ампера, расположенном недалеко от Лиона, соответствует единственной экспериментальной работе в области фундаментальных исследований, опубликованной Альбертом Эйнштейном, — заявили в музее.

После подробного изучения установки выяснилось, что именно она помогла Эйнштейну подтвердить существование молекулярных токов. Работа физика позволила объяснить причину некоторых магнитных явлений, а также понять, как ведут себя электроны. Сотрудники музея считают, что эксперимент Эйнштейна, проведенный на обнаруженной установке, является одним из ключевых моментов в истории науки.

Ранее ученые из Дании обнаружили особые белки в головном мозге человека, которые обеспечивают организм защитой от болезни Альцгеймера. Специалисты Орхусского университета утверждают, что эти белки способствуют поглощению амилоидных бляшек.