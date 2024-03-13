Во Франции обеспокоились последствиями утечки беседы немецких генералов Французский депутат Лашо задал вопрос о последствиях утечки беседы генералов ФРГ

Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат парламента Франции Бастьен Лашо

Депутат парламента Франции Бастьен Лашо обратился в правительство страны за разъяснениями о последствиях утечки разговора высокопоставленных генералов бундесвера ФРГ, обсуждавших возможные удары по Крымскому мосту, сообщает Lenta.ru. Парламентарий обеспокоился проблемой безопасности передачи информации немецким партнерам Франции.

1 марта 2024 года российский новостной канал RT опубликовал аудиозапись более чем 30-минутной встречи, на которой присутствовали многие высокопоставленные немецкие чиновники. Упомянутая встреча, как сообщается, проходила через незашифрованную сеть Webex, что позволило российской разведке перехватить ее, — указал в запросе депутат.

По его словам, эта ситуация вызывает сомнения в способности обеспечить безопасность чувствительной и конфиденциальной информации, которой Франция могла обмениваться со своими партнерами. Лашо обратился к министру обороны Франции за разъяснениями, какие меры ведомство намерено предпринять в сфере обеспечения безопасности передачи информации.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала действия Германии, должностные лица которой ведут разговоры об ударах по территории России, напрямую противоречащими выводам Нюрнбергского трибунала. По словам российского депутата, Германия рискует превратиться в новую колыбель фашизма и нацизма.