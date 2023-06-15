Во Франции увидели угрозу для Европы из-за подрыва Каховской ГЭС Французский депутат Джолли предупредил о возможном влиянии подрыва Каховской ГЭС на цены в Европе

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Разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции может отразиться на ценах на продукты питания во Франции, заявил депутат парламента республики Алексис Джолли. Он направил обращение к правительству с вопросом, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на стоимость пшеницы в Европе, сообщает Lenta.ru.

Господин Алексис Джолли спрашивает господина министра-делегата при министре Европы и иностранных дел, отвечающего за внешнюю торговлю, экономическую привлекательность и французов за границей, о влиянии разрушения Каховской плотины на цены на пшеницу, — говорится в тексте обращения.

По его словам, разрушение плотины может существенно сказаться на производстве и экспорте пшеницы с юга Украины. Парламентарий также спросил, как сложившаяся ситуация может отразиться на национальной экономике Франции. Джолли подчеркнул, что рынок обеспокоен перспективами из-за разрушения важной инфраструктуры, которая регулировала течение Днепра. Депутат попросил правительство поделиться выводами о влиянии подрыва Каховской ГЭС и затоплений сельскохозяйственных культур вблизи гидроэлектростанции «на цены на продукты питания в контексте инфляции, которая уже является невыносимой для французов»

В Верховной раде Украины ранее заявили, что сумма ущерба окружающей среде от разрушения Каховской ГЭС составила более чем €1,5 млрд. Были затоплены около 55 тысяч га леса, а ставшей непригодной для питья воды «хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух дней».