Во Франции не исключили новых санкций против РФ из-за Навального

https://static.news.ru/photo/eee0ab92-a050-11eb-afd5-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Не исключено, что Европейский союз введёт в отношении России новые санкции из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального, осуждённого на 2,5 года заключения в колонии общего режима. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщил глава французского Министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее стало известно, что руководители внешнеполитических ведомств государств ЕС обсудят тему Навального 19 числа. Как заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, тема заключения Навального в тюрьму станет одной из значимых на грядущем заседании в Брюсселе.

Ле Дриан подчеркнул, что Париж крайне обеспокоен тем, что состояние здоровья Навального серьёзно ухудшается. По его словам, в ЕС уже принимались меры по этому поводу, которые Москва подвергала критике.

Мы приняли меры против конкретных людей, которые были связаны с арестом Навального. Это уже значительные санкции, но могут последовать и другие, — заявил чиновник в эфире телеканала France 3.

Навальный сообщил в своём Instagram, что объявляет голодовку, требуя пустить к нему приглашённого врача. Как рассказала адвокат Ольга Михайлова, у оппозиционера болят ноги и спина. ФСИН назвала результаты обследования Навального удовлетворительными и стабильными. Сообщалось, что он получает в колонии всю необходимую помощь. Навального пытаются лечить с помощью «Диклофенака» и никотиновой кислоты, от которых он отказывается.

Ранее NEWS.ru писал, что для России наступят последствия, если Алексей Навальный умрёт в тюрьме, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.