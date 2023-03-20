Во Франции назвали сумасшедшими слова посла Польши о конфликте с Россией Политик Филиппо назвал безумным заявление посла Польши Росцишевского о войне с Россией

Фото: gov.pl

Ян Эмерик Росцишевский

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал в Twitter сумасшедшими слова посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского о том, что Варшава будет вынуждена вступить в конфликт с Россией в случае поражения Украины. По его словам, заявление польского дипломата говорит о нежелании решить конфликт мирным путем.

Сумасшедшее заявление посла Польши во Франции: он объявляет о вступлении своей страны в войну против России, если Зеленский проиграет. И Франция связалась с этой страной через НАТО и ЕС. Эти безумцы отказываются от мира, — сказал французский политик.

Резонансное заявление Росцишевский сделал накануне в эфире телеканала LCI. Он сказал, что польская армия будет вынуждена вступить в конфликт с Россией, если Украина потерпит в нем поражение. Дипломат высказал мнение, что в украинском кризисе стоят на кону западные ценности и культура, поэтому «так важно победить».

Позднее посольство Польши во Франции опровергло заявление о готовности Варшавы вступить в войну с Россией. В польской дипмиссии добавили, что соответствующее заявление Росцишевского было вырвано из контекста.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее назвал самонадеянным заявление посла Польши о вступлении в украинский конфликт в случае поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Парламентарий добавил, что вся «смелость» поляков держится на поддержке США. При этом он выразил свое сомнение по поводу готовности США вступить в конфликт с Россией.