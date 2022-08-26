Во Франции назвали причину недоверия Путина Макрону BV: Путин не доверяет Макрону из-за его политики, противоречащей идее о смерти мозга НАТО

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Президент России Владимир Путин не доверяет французскому коллеге Эммануэлю Макрону, поскольку его политика противоречит словам о «смерти мозга» НАТО, заявил обозреватель Николя Готье. В статье для Boulevard Voltaire он отметил, что глава Пятой республики мог бы выступать в роли посредника для завершения конфликта на Украине.

Но для этого нужна достойная дипломатия. Эммануэль Макрон далек от этого, — подчеркнул журналист.

По его мнению, Макрон, оказывая военную помощь Украине, не способствует урегулированию.

Тем более, что, поставив диагноз «смерть мозга НАТО», он теперь одобряет все решения этой организации под американским руководством. Мне возразят, что при этом он упорно поддерживает связи с Владимиром Путиным, что делает ему честь. Но прислушивается ли российский лидер к голосу Франции? Это большой вопрос, — считает Готье.

Ранее стало известно, что глава МИД Великобритании и кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс заявила: она не решила, можно ли назвать Эммануэля Макрона другом ее страны. Такой вопрос был поставлен перед нею и другим кандидатом на премьерский пост на предвыборных дебатах Консервативной партии. Трасс подчеркнула, что станет судить о Макроне по поступкам, а не по словам.