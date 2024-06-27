Во Франции назвали неожиданное условие для поддержки Украины В партии Ле Пен допустили помощь Украине, но не в ущерб отношениям с Россией

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жордан Барделла

Глава ультраправой партии «Национальное объединение» во Франции Жордан Барделла (сменил на посту Марин Ле Пен в 2022 году) сообщил Financial Times, что готов оказать военную помощь Украине, если это не испортит отношений с Россией. По данным газеты, партия показывала «сильные пророссийские настроения», но поддержала Киев в феврале 2022 года.

Моя позиция изменилась, но больше не изменится, — заявил Барделла.

«Национальное объединение» набрало на выборах в Европарламент 31,5% голосов, что в два раза превышает результат коалиции Besoin d'Europe с участием партии президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение». После этого французский лидер объявил о досрочных парламентских выборах.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.ru заявил, что соратники отвернулись от президента Франции Эммануэля Макрона из-за его антироссийской позиции. Политолог отметил, что общество негативно оценивает действия французского лидера. По мнению эксперта, этим могут воспользоваться как противники Макрона, так и его соратники.