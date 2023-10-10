Во Франции назвали ХАМАС террористической группировкой Премьер Франции Борн: ХАМАС является террористической организацией

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Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила во время выступления на заседании Национального собрания, что для Франции и ЕС палестинская группировка ХАМАС является террористической организацией, сообщает ТАСС. В то же время она выступила за долгосрочное урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной. Она отметила, что во Франции будут предотвращать попытки выражения антисемитизма.

ХАМАС — это террористическая группа, это признано Францией и ЕС, — сказала Борн.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Омане, организованной в рамках проведения встречи со странами Персидского залива, подтвердил, что Евросоюз продолжит направлять финансовую помощь Палестине. Он считает, что это необходимая мера для поддержки «оккупированных палестинских территорий».

При этом накануне еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий сообщил, что ЕС замораживает весь объем помощи (€691 млн), предназначенный Палестине, в связи с нападением движения ХАМАС на Израиль. По словам политика, все проекты в рамках этой программы будут пересмотрены.

Вместе с тем посол Израиля в ЕС и НАТО Хаим Регев призвал Евросоюз предотвратить вмешательство в конфликт Ливана и Палестины. Он также обратился к организации с просьбой оказать больше давления на ХАМАС и лишить движение любой поддержки до тех пор, пока группировка удерживает людей, взятых в плен.