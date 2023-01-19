Во Франции назвали число протестующих против пенсионной реформы МВД Франции: в протестах против пенсионной реформы приняли участие более 1 млн человек

Фото: Chen Yichen/imago stock/Global Look Press

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Во Франции в протестах против пенсионной реформы приняли участие более одного миллиона человек, пишет газета Le Figaro со ссылкой на данные МВД страны. В Париже число протестующих превысило 80 тысяч человек. В материале издание при этом сообщается, что в одном из французских профсоюзов заявили, что число протестующих превысило два миллиона.

По данным Министерства внутренних дел, в этот четверг по всей Франции прошли демонстрации 1,12 миллиона человек, в том числе 80 тысяч — в Париже, — сказано в публикации.

Французы выступают против увеличения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Всего в стране прошли более 200 демонстраций, организованных профсоюзами.

2 января сообщалось о продолжении одной из самых длительных забастовок работников железнодорожного транспорта во Франции. Протесты превзошли по продолжительности забастовку железнодорожников 1986–1987 годов, которая длилась 28 дней. Очередные переговоры между властями страны и профсоюзами — организаторами протестов — прошли 7 января.

10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон в рамках телеобращения к нации объявил во Франции чрезвычайное экономическое и социальное положение из-за акций протеста «желтых жилетов». Глава государства пообещал, что с нового года во Франции планируется увеличить минимальный размер оплаты труда на €100.