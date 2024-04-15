Во Франции назвали чепухой данные о 51% французов, готовых воевать за Киев Филиппо назвал чепухой итоги опроса о 51% французов, готовых воевать за Украину

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Флориан Филиппо

Результаты опроса, согласно которым 51% молодых граждан Франции готовы воевать за Украину, являются чепухой, написал в соцсети Twitter (Х) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, таким образом «они манипулируют общественным мнением».

Они манипулируют общественным мнением, особенно среди французской молодежи, путем публикации поразительных опросов, которые нужно детально изучить, чтобы понять! Например, «51 процент молодых французов готовы идти и воевать на Украине» и прочая чепуха!» — считает он.

Ранее глава николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по французским наемникам, которые находились в подконтрольном ВСУ Славянске. По его словам, под удар также попали украинские артиллеристы. Минобороны России данную информацию не комментировало.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» писал о первой группе из 100 солдат французского Иностранного легиона, переброшенной в Славянск. По данным канала, иностранные наемники прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Канал утверждает, что среди них специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа, специализация которой — фортификация и строительство полевых укреплений.