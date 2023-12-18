Во Франции назвали безумием решение ЕС по Украине Экономист Эрлен назвал решение о переговорах по вступлению Украины в ЕС безумием

Фото: Eduardo Sanz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский экономист Филипп Эрлен выразил недоумение относительно решения стран Евросоюза о начале переговоров по вступлению Украины в объединение. Об этом она написала в социальной сети Twitter (X).

Европейский Союз приступил к переговорам о возможном вступлении Украины. Это же безумие... — выразил свое возмущение экономист.

На саммите ЕС, состоявшемся 14 декабря, было принято решение начать переговоры о потенциальном будущем членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе.

Ранее сообщалось, что Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала попить кофе во время дискуссии о членстве Украины в ЕС. Такое предложение канцлер ФРГ высказал после того, как трехчасовое обсуждение вопроса не принесло результата. Решение начать переговоры с Украиной главы стран ЕС приняли в отсутствие Орбана.

По сведениям некоторых европейских СМИ, убедила Орбана отказаться от вето на начало переговоров глава правительства Италии Джорджа Мелони. Политики провели встречу до начала саммита в Брюсселе, и в ходе нее Орбан принял решение не препятствовать старту переговорного процесса.