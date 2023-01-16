Во Франции назвали бессмысленным отказ от российского газа Французский политик Филиппо: отказ от газа из России и замена его турецким бессмысленны

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Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что считает бессмысленным отказ от российского газа и переход к закупкам голубого топлива из Турции. У Анкары почти половину запасов составляет газ, полученный от Москвы, отметил он в Twitter.

Чтобы «обойтись без российского газа», Болгария подписывает соглашение об импорте газа из Турции. Турции, которая получает 45 процентов газа из России! Так что Болгария просто будет покупать российский газ гораздо дороже, чем раньше, — подчеркивается в его сообщении.

Филиппо добавил, что то же относится и к Франции.

Ранее министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что поставки российского газа в страны ЕС в обозримом будущем будут возобновлены. При этом он затруднился ответить, когда конкретно это произойдет. По его мнению, возвращение российского газа поможет стабилизировать цены на рынке.