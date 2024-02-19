Во Франции назвали два неудобных факта о санкциях против России Глава «Патриотов» Филиппо: антироссийские санкции подрывают экономику ЕС

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Санкции Европейского союза против России бесполезны, поскольку не приносят мира, заявил NEWS.ru глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Кроме того, по словам политика, они контрпродуктивны и в конечном счете от них страдает европейская экономика.

Я всегда выступал против санкций Европейского союза против России начиная с 2014 года, в случае с Крымом. Очевидно, что с 2022 года они сильно активизировались. Во-первых, я думаю, что они бесполезны. Они не приносят мира. Во-вторых, они контрпродуктивны, поскольку в конечном счете именно мы страдаем больше всего, — сказал Филиппо.

По его словам, это видно по резкому росту цен на энергоносители, затрагивающему всю экономику. Это влечет за собой закономерную деиндустриализацию стран содружества. Также Филиппо отметил, что санкции создают атмосферу «ненужной напряженности в то время, когда мы должны пытаться быть за столом переговоров».

Ранее лидер «Патриотов» заявил, что власти Франции должны отменить антироссийские санкции, поскольку от них страдают обычные граждане. По его словам, из-за рестрикций людям приходится больше платить за газ.