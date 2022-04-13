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Европа

Во Франции назначен новый руководитель военной разведки

Le Figaro: генерал Жак Ланглад де Монгро стал новым шефом военной разведки Франции
07:24, 14 апреля 2022
Во Франции назначен новый руководитель военной разведки Военнослужащие Франции Фото: Sadak Souici/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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ВО Франции назначен новый начальник военной разведки. Им стал генерал Жан Ланглад де Монгро. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Предыдущий шеф разведки генерал Эрик Видо пробыл на посту всего семь месяцев. По информации издания, генерала уволили «за недостатки в работе разведки в период кризиса на Украине».

Новому руководителю службы 52 года. Ранее он являлся командующим 11-й воздушно-десантной бригады и выполнял обязанности инспектора сухопутных войск.

Военная разведка находится в ведомстве Главного штаба Франции, им руководит генерал армии Тьерри Бюркар. Он рассказал СМИ, что французские спецслужбы изначально неверно оценили ситуацию перед началом конфликта на Украине.

Ранее кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что страна продолжит поставки Украине оборонительного оружия в случае её победы на выборах главы государства. Она также добавила, что Париж будет помогать Киеву в вопросах разведки.

В свою очередь, действующий президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины завершится к празднику Победы 9 мая. Он добавил, что президент России Владимир Путин хочет приурочить итог специальной операции к празднику Победы над германским фашизмом в Великой Отечественной войне.

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