Во Франции назначен новый руководитель военной разведкиLe Figaro: генерал Жак Ланглад де Монгро стал новым шефом военной разведки Франции
ВО Франции назначен новый начальник военной разведки. Им стал генерал Жан Ланглад де Монгро. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источники в военном ведомстве.
Предыдущий шеф разведки генерал Эрик Видо пробыл на посту всего семь месяцев. По информации издания, генерала
Новому руководителю службы 52 года. Ранее он являлся командующим 11-й воздушно-десантной бригады и выполнял обязанности инспектора сухопутных войск.
Военная разведка находится в ведомстве Главного штаба Франции, им руководит генерал армии Тьерри Бюркар. Он рассказал СМИ, что французские спецслужбы изначально неверно оценили ситуацию перед началом конфликта на Украине.
Ранее кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что страна продолжит поставки Украине оборонительного оружия в случае её победы на выборах главы государства. Она также добавила, что Париж будет помогать Киеву в вопросах разведки.
В свою очередь, действующий президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины завершится к празднику Победы 9 мая. Он добавил, что президент России Владимир Путин хочет приурочить итог специальной операции к празднику Победы над германским фашизмом в Великой Отечественной войне.