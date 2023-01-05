Во Франции нашли гуманный способ отказать Зеленскому в поддержке Французский политик Филиппо призвал спасать европейцев вместо Зеленского

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо предложил направлять средства на модернизацию больниц, вместо того чтобы спонсировать военные интересы президента Украины Владимира Зеленского. На своей странице в Twitter политик добавил, что за 300 миллионов в месяц можно было бы спасти много жизней. Он назвал данное предложение «более гуманным», чем нынешний план военной помощи европейских лидеров.

Только представьте себе: мы бы выделяли 300 миллионов в месяц, которые отдаем президенту Украины Владимиру Зеленскому, на нужды больниц. Сколько жизней было бы спасено, — написал Филиппо.

Французский политики неоднократно критиковал руководство Европы за оказываемую Киеву военную и финансовую поддержку.

Читатели британского издания The Daily Mail ранее раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который пообещал и дальше поддерживать Украину в ходе разговора с президентом Владимиром Зеленским. Некоторые назвали главу правительства «идиотом» и «странным лидером». Многие призвали власти обратить внимание на внутренние проблемы в стране. Большинство британцев при этом выразили свое недовольство тем, что страна продолжит поддерживать Киев.