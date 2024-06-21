Во Франции начался суд над назвавшими жену Макрона мужчиной журналистами France 24: в Париже идет суд над назвавшими жену Макрона трансгендером женщинами

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон

В коррекционном трибунале Парижа прошел суд над журналистами Наташей Рей и Амандин Руа, которые назвали жену президента Франции Эммануэля Макрона Брижит мужчиной при рождении, пишет France 24. По информации СМИ, решение по делу огласят 12 сентября.

Интересы первой леди представлял адвокат, а одна из обвиняемых не явилась в зал заседания по причине болезни, говорится в статье. Защитник Брижит Макрон потребовал оштрафовать обеих женщин на сумму в €10 тысяч каждую.

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс также объявила, что первая леди Франции до своего 30-летия была мужчиной по имени Джон Майкл (Жан-Мишель). До смены пола у супруги французского лидера было пять детей, отметила она. Разоблачить Брижит Макрон удалось при помощи программного обеспечения, сравнившего ее детскую фотографию и Джона Майкла, констатировала Оуэнс.

Кроме того, СМИ писали, что американский журналист Такер Карлсон готовит расследование о прошлом первой леди Франции, вокруг которой ходит множество слухов. Он намерен проверить утверждение, что первая леди Франции не та, за кого себя выдает.

Сам президент Франции в марте впервые отреагировал на слухи о том, что его супруга Брижит родилась мужчиной и стала трансгендером. Глава государства указал, что это ложная информация.