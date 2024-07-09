Во Франции началось расследование в отношении главного оппонента Макрона BFMTV: прокуратура начала расследование в отношении Ле Пен

Фото: IMAGO/Baptiste Autissier/Global Look Press

Марин Ле Пен

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщает телеканал BFMTV. Главного оппонента действующего президента Франции Эммануэля Макрона на прошедших парламентских выборах заподозрили в незаконном финансировании ее президентской кампании 2022 года.

Прокуратура Парижа недавно начала судебное расследование в связи с подозрениями в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года, — говорится в материале.

Отмечается, что подозрения у надзорного ведомства вызвала не только Марин Ле Пен, но именно против нее начали расследование. Ему предшествовала жалоба Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию.

Политолог Сергей Марков считает, что одной из причин поражения «Национального объединения» на выборах во Франции стали заявления Ле Пен о том, что ее правительство будет и дальше поддерживать Украину. По его мнению, французы считают события на Украине конфликтом США и Англии против России и не хотят, чтобы независимая Франция в этом участвовала.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков уверен, что победа альянса левых партий «Новый народный фронт» является логичным исходом парламентских выборов во Франции. По его словам, победа левых сил представляет собой позитивную для России тенденцию.