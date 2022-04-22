Во Франции началось голосование во втором туре президентских выборов

Во Франции открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов. На территории страны в 08:00 по парижскому времени открылись 70 тысяч мест для голосования. Отдать свой голос за одного из кандидатов имеет право 48,7 млн французов

В большинстве коммун Франции выборщики смогут прийти на избирательный участок до 19:00 по местному времени (20:00 мск). В крупнейших городах — Париже, Лилле, Бордо, Марселе и Тулузе голосование завершится в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Гражданам Франции нужно выбрать между двумя кандидатами, которые прошли во второй тур. Нынешний лидер страны Эммануэль Макрон, избранный на этот пост в 2017 году, баллотируется на второй срок. Его поддерживает созданное им же движение «Вперёд, Республика!». Его соперница, депутат парламента Марин Ле Пен, заявлена ультраправой партией «Национальное объединение».

Соперники встречаются во втором туре уже второй раз: в 2017 году Макрон лидировал по итогам выборов, получив 66,1% голосов, Ле Пен набрала 33,9% голосов.

Первый тур прошёл 10 апреля: согласно официальным результатам МВД республики, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен расположилась на втором месте с 23,15%, третье место занял левый кандидат Жан-Люк Меланшон с 21,95%. Всего избирательные участки посетили 48 747 914 человек.

Ранее Марин Ле Пен проиграла большие политические дебаты своему политическому конкуренту. Об этом свидетельствуют данные опроса Odoxa-Backbone Consulting. Согласно результатам опроса, из 1000 опрошенных 56% посчитали лучшим в риторической дуэли Макрона.