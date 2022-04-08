Во Франции начались президентские выборы

Во Франции начался первый тур президентских выборов. Около 70 тысяч избирательных участков открылись 10 апреля в стране и её заморских департаментах Западного полушария. Всего в списках избирателей зарегистрированы свыше 48 миллионов французов, передаёт ТАСС.
В выборах принимают участие 12 кандидатов, в том числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Он баллотируется на второй срок при поддержке созданного им движения «Республика на марше». Его основным конкурентом
В первую пятёрку претендентов на президентский пост также вошли основатель правого движения «Реконкиста» и журналист Эрик Земмур, лидер «Неподчинившейся Франции» Жан-Люк Меланшон и глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, выдвинутая от партии «Республиканцы».
Первый тур выборов президента Франции проходит 10 апреля, второй ожидается 24 апреля.
Ранее сообщалось, что в случае победы ультраправого кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен может произойти дестабилизация антироссийской коалиции, что станет ударом по интересам США. Помимо этого, Америка опасается, что Россия может вмешаться в процедуру голосования и дать преимущество лидеру партии «Национальный фронт».
Глава правых уже была кандидатом на пост главы государства, она заняла третье место в 2011 году.
При этом лидеру «Национального объединения» удалось сохранить твёрдую позицию главного претендента на пост президента после Макрона, хотя неожиданную конкуренцию составили крайне правый кандидат Эрик Земмур и кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс.