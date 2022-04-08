Во Франции начались президентские выборы

Люди сидят перед плакатами президентской кампании в Биаррице, юго-запад Франции, суббота, 9 апреля 2022 года

Во Франции начался первый тур президентских выборов. Около 70 тысяч избирательных участков открылись 10 апреля в стране и её заморских департаментах Западного полушария. Всего в списках избирателей зарегистрированы свыше 48 миллионов французов, передаёт ТАСС.

В выборах принимают участие 12 кандидатов, в том числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Он баллотируется на второй срок при поддержке созданного им движения «Республика на марше». Его основным конкурентом считается кандидат «Национального объединения», депутат парламента Марин Ле Пен.

В первую пятёрку претендентов на президентский пост также вошли основатель правого движения «Реконкиста» и журналист Эрик Земмур, лидер «Неподчинившейся Франции» Жан-Люк Меланшон и глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, выдвинутая от партии «Республиканцы».

Первый тур выборов президента Франции проходит 10 апреля, второй ожидается 24 апреля.

Ранее сообщалось, что в случае победы ультраправого кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен может произойти дестабилизация антироссийской коалиции, что станет ударом по интересам США. Помимо этого, Америка опасается, что Россия может вмешаться в процедуру голосования и дать преимущество лидеру партии «Национальный фронт».

Глава правых уже была кандидатом на пост главы государства, она заняла третье место в 2011 году.

При этом лидеру «Национального объединения» удалось сохранить твёрдую позицию главного претендента на пост президента после Макрона, хотя неожиданную конкуренцию составили крайне правый кандидат Эрик Земмур и кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс.