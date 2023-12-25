Во Франции на ворота мечети подвесили голову и тушу кабана

Фото: Henry, P/Global Look Press

Неизвестные прикрепили голову и часть туши кабана к воротам мечети в коммуне Винье-сюр-Сен, расположенной недалеко от Парижа, сообщила газета Parisien. Культурная ассоциация местных мусульман обратилась в полицию по этому поводу.

Как заявил представитель ассоциации Саид Джезри, жалоба основана на записях камер видеонаблюдения. На них видно, что ночью рядом с мечетью была припаркована машина. Неизвестные оставались на месте несколько минут, чтобы подвесить части туши животного на воротах, после чего уехали.

Утром 24 декабря охранник мечети на улице Галилея обнаружил это мрачное находку во время обхода. Голова и часть туши кабана были прикреплены к воротам сзади от религиозного здания, — сообщает газета.

Ассоциация осудила неизвестных, охарактеризовав их как людей, движимых ненавистью, и отметила, что их действия вызвали у прихожан «ощущение ужаса». Мэр коммуны Тома Шазаль заявил, что подобные инциденты никогда не происходили в Винье-сюр-Сен, и выразил надежду, что виновные будут найдены.

Ранее в Москве задержали 19-летнего уроженца Барнаула по имени Дмитрий, который, предположительно, возложил у памятника Ахмату Кадырову свиную голову и бекон. Молодой человек пояснил, что перформанс стал ответом на новость о планируемом строительстве новой мечети в столице.