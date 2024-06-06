Во Франции мужчина попытался взорвать военный груз для Украины BFM: полиция Франции задержала мужчину за планы подорвать военный груз для Киева

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в муниципалитете Руасси-ан-Франс во Франции, которого подозревают в попытке подрыва груза с вооружением для Украины, передает издание BFM. По данным СМИ, он хотел совершить диверсию при помощи самодельного взрывного устройства.

Как говорится в статье, мужчина якобы является уроженцем Донбасса. Задержание произошло в больнице близ столичного аэропорта Шарль-де-Голль.

Подозреваемый проживал в отеле недалеко от воздушной гавани, написали в издании. При обыске номера были найдены взрывные устройства, наличные деньги, бланки паспортов и оружие, добавили журналисты. Мужчину передали сотрудникам Главного управления внутренней безопасности, констатировали авторы материала.

Ранее сообщалось, что диверсия произошла на железной дороге в Одесской области. По информации украинских СМИ, инцидент случился 31 мая. Неустановленные лица попытались свести поезд с рельсов. Сотрудники железнодорожной станции Одесса — Восточная во время осмотра полотна нашли металлические предметы, которые были установлены на путях.

До этого в Московской области 35-летний бармен Владимир Малина поджег релейный шкаф. Военный суд признал мужчину виновным в этом и ряде других преступлений и приговорил его к 25 годам лишения свободы.