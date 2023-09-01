Во Франции мусульмане выступили против запрета ношения хиджаба

Фото: Mubashir Hassan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мусульмане, проживающие во Франции, выступили против запрета на ношение хиджабов в школах. Таким образом верующие отреагировали на закон, принятый французским правительством 27 августа, сообщает EADaily со ссылкой на местное СМИ.

Как уточняет издание, решение правительства осудили мусульманское сообщество Франции и представители левых партий. Запрет на использование религиозных символов в государственных заведениях ввели еще в 2004 году.

В 2010 году власти запретили надевать хиджаб в общественных местах. Это также вызвало недовольство мусульманской общины страны, которая насчитывает более пяти миллионов человек.

Ранее министр национального образования и по делам молодежи Франции Габриэль Атталь сообщил, что с начала нового учебного года во Франции начнет действовать запрет на ношение мусульманской одежды в учебных заведениях. Пришедшие в школу в такой одежде ученики не смогут попасть в класс.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отметил, что данное решение не должно вызвать массовых протестов. По его словам, наиболее ожесточенные протесты во Франции проводились после того, как проливалась кровь.