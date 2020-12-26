Во Франции могут ввести локдаун в случае ухудшения ситуации с COVID-19

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Французские власти не исключают вероятности введения третьего режима сомоизоляции, если ситуация с коронавирусом в стране ухудшится. Об этом заявил в воскресенье глава Минздрава республики Оливье Веран.

Не исключаем введения мер, которые могут быть необходимы для защиты населения от коронавируса. Это не означает, что решение принято, но мы наблюдаем за развитием ситуации каждый час, — пояснил министр в интервью Le Journal du Dimanche.

Сейчас во Франции «в среднем выявляется порядка 15 тыс. случаев заражения коронавирусом в день, в то время как ранее речь шла о снижении этого показателя до 11 тыс.». По словам Верана, целью является снижение числа случаев заражения в стране до 5 тыс. в сутки. Министр здравоохранения отметил, что нагрузка на систему здравоохранения остается высокой, так как ежедневно в госпитали попадают около 1,5 тыс. человек.

Мы готовы принять необходимые меры в случае ухудшения обстановки, — заверил Веран.

Особую тревогу, продолжил глава французского минздрава, вызывает эпидситуация в регионах Гранд-Эст, Бургундия — Франш-Конте и в департаменте Приморские Альпы, в том числе в Ницце. Там наблюдается рост заболеваемости среди пожилых людей.

Во Франции с начала пандемии заразились 2,5 млн человек, умерли более 62,5 тысяч. В стране был введён повторный карантин 30 октября. Он продлился до 15 декабря, а затем во Франции начал действовать комендантский час с 20:00 до 06:00.

Веран также обратился к французам с просьбой не праздновать Новый год в связи с рисками на фоне пандемии коронавируса. Он выразил надежду, что большой праздник французы смогут устроить в 2021 году, в тот момент, когда им больше не нужно будет постоянно носить маски и считать умерших, передавал NEWS.ru.