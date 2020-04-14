Во Франции коронавирусом заболели уже более сотни тысяч человек

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Число заболевших COVID-19 с начала пандемии во Франции уже перевалило за 100 тыс. человек. Об этом заявил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

На сегодняшний вечер, мы перешагнули отметку в 100 тысяч подтвержденных тестами случаев заражения коронавирусной инфекцией, — цитирует французского чиновника РИА Новости.

Как уточнил Саломон, общее число подтверждённых случаев коронавируса составляет 103 573 человека. За всё время с начала пандемии в стране, её жертвами стали 15 529 жителя Франции.

13 апреля сообщалось о 98 076 заболевших и 14 967 умерших от COVID-19. В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон продлил режим самоизоляции до 11 мая.

При этом строгие ограничения в стране были введены 17 марта. С тех пор во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, школы и вузы.

Как писал NEWS.ru, летний музыкальный фестиваль Francofolies de La Rochelle пришлось отменить из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Он ежегодно проводится во французском городе Ла-Рошель на побережье Атлантики.