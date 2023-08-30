Во Франции Киев назвали главным подозреваемым в подрыве «Северных потоков» Le Figaro: Киев является главным подозреваемым в диверсии на «Северных потоках»

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Киев является главным подозреваемым в диверсии на «Северных потоках», пишет французская газета Le Figaro. Издание отмечает, что у немецкого следствия не осталось сомнений, что это была операция ВСУ при поддержке западных союзников. К диверсии может быть причастна яхта «Андромеда», на борту которой следователи обнаружили следы взрывчатого вещества октогена (HMX). Фрагменты этого вещества были обнаружены на трубах «Северного потока», пробитых во время саботажа.

Издание сообщает, что аренда яхты была оплачена варшавским туристическим агентством Feeria Lwowa. Ее руководителем, согласно польскому торговому реестру, является 54-летняя Наталия, проживающая в Киеве. Один из членов экипажа был опознан как украинец. Он арендовал яхту по поддельному молдавскому удостоверению личности. По данным газеты, это был кадровый военный, прикрепленный к 93-й механизированной бригаде ВСУ. Отмечается, что экипаж из шести человек, включавший боевых пловцов и врача, действовал непосредственно по приказу украинского главнокомандующего Валерия Залужного.

Телеведущий Такер Карлсон заявил, что администрация американского президента Джо Байдена причастна к подрыву газопроводов «Северный поток». По его мнению, в Германии просто стараются не обсуждать эту проблему. Телеведущий также подчеркнул, что у НАТО есть большой риск развалиться в недалеком будущем.

Немецкий телеканал ZDF и журнал Spiegel сообщали, что в расследовании подрывов газопроводов появился украинский след. По их данным, доказательств вины России в произошедшем нет. Согласно данным расследования, арендовавшие судно люди находились на Украине до и после взрывов на трубопроводах в Балтийском море.