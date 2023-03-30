Во Франции к властям возникли вопросы из-за обучения солдат ВСУ Политик Филиппо: во Франции должны привлечь к ответственности тех, кто обучает ВСУ

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Флориан Филиппо

Лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что солдаты ВСУ обучаются на территории Франции, но к ответственности за это никого не привлекают. По сути это является вступлением Парижа в украинский конфликт, отметил в Twitter экс-депутат Европарламента.

В настоящее время украинские солдаты обучаются французской армией на французской земле. Почему депутаты не требуют права голоса? Обучать личный состав одной из сторон — это вступать в войну, и никто не задает вопросы! — подчеркивается в его сообщении.

Филиппо прежде критиковал и Францию, и Запад в частности, за финансовую помощь Украине и поставки ей военных ресурсов, затягивающих конфликт.

На ситуацию ранее обращал внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отмечал, что подготовкой украинских кадров западные страны напрямую участвуют в украинском конфликте.

Ранее Сергей Лавров по итогам встречи с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что НАТО фактически воюет на стороне Украины. По его словам, Североатлантический альянс втянут в конфликт «глубже некуда».