Во Франции при пожаре в доме для мигрантов в коммуне Шильтигхейм погиб 11-летний ребёнок, ещё восемь человек пострадали. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.
Из горящего здания были эвакуированы четыре семьи. Людей разместили в муниципальном здании. Все пострадавшие являются родственниками, сообщает
>
Un garçon de 11 ans est mort dans un violent incendie cette nuit à Schiltigheim. 90 sapeurs-pompiers ont été mobilisés— 20minutesstras (@20minutesstras)
#alsace #Schiltigheim pic.twitter.com/NkkF16O7BM September 3, 2019
Полиция арестовала 23-летнего подозреваемого в поджоге, сообщает издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Не исключено, что случившееся связано с другим пожаром, который произошёл в доме, где проживали семьи иностранцев, 19 августа.
Les pompiers sont toujours en action pour éteindre l’incendie au niveau de la toiture— 20minutesstras (@20minutesstras)
#Schiltigheim #alsace pic.twitter.com/Umz6qEjN0E September 3, 2019
Мэр Страсбурга Ролан Рис в посте в социальной сети
Ранее News.ru писал, что полиция Франции пресекла попытку поджога на саммите G7 в Биаррице. Правоохранители вычислили пять подозреваемых с помощью мониторинга соцсетей, после чего задержали их.