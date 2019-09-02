https://static.news.ru/photo/e5ce0d46-ce2a-11e9-b1a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Angielililou/twitter.com

Во Франции при пожаре в доме для мигрантов в коммуне Шильтигхейм погиб 11-летний ребёнок, ещё восемь человек пострадали. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.

Из горящего здания были эвакуированы четыре семьи. Людей разместили в муниципальном здании. Все пострадавшие являются родственниками, сообщает Le Parisien .

Un garçon de 11 ans est mort dans un violent incendie cette nuit à Schiltigheim. 90 sapeurs-pompiers ont été mobilisés #alsace #Schiltigheim pic.twitter.com/NkkF16O7BM — 20minutesstras (@20minutesstras) September 3, 2019

Полиция арестовала 23-летнего подозреваемого в поджоге, сообщает издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Не исключено, что случившееся связано с другим пожаром, который произошёл в доме, где проживали семьи иностранцев, 19 августа.

Les pompiers sont toujours en action pour éteindre l’incendie au niveau de la toiture #Schiltigheim #alsace pic.twitter.com/Umz6qEjN0E — 20minutesstras (@20minutesstras) September 3, 2019

Мэр Страсбурга Ролан Рис в посте в социальной сети Facebook назвал произошедшее неприемлемым. Он заявил, что осуждает расистские нападения, которые происходят в городе и окрестностях последние месяцы.

Ранее News.ru писал, что полиция Франции пресекла попытку поджога на саммите G7 в Биаррице. Правоохранители вычислили пять подозреваемых с помощью мониторинга соцсетей, после чего задержали их.