https://static.news.ru/photo/6c1a2aa4-67c5-11ea-baa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о приостановке многих реформ в стране, в том числе пенсионной. Причиной стал коронавирус.

Все действия правительства отныне должны быть направлены на борьбу с эпидемией... Поэтому я решил, что все проходящие реформы, начиная с пенсионной реформы, будут приостановлены, — заявил французский лидер.

Также на территории Франции намерены ввести ограничения на передвижение людей. Они вступят в силу с 17 марта. Власти считают сложившуюся ситуацию в стране «очень тревожной», ранее писал NEWS.ru.