Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о приостановке многих реформ в стране, в том числе пенсионной. Причиной стал коронавирус.
Все действия правительства отныне должны быть направлены на борьбу с эпидемией... Поэтому я решил, что все проходящие реформы, начиная с пенсионной реформы, будут приостановлены, — заявил французский лидер.
Также на территории Франции намерены ввести ограничения на передвижение людей. Они вступят в силу с 17 марта. Власти считают сложившуюся ситуацию в стране «очень тревожной», ранее писал NEWS.ru.
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