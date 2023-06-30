На улицы Франции выведут бронетехнику Премьер Франции Борн распорядилась бросить на борьбу с беспорядками бронетехнику жандармерии

Фото: Aurelien Morissard/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Франции Элизабет Борн по предложению главы МВД страны Жеральда Дарманена объявила о развертывании бронетехники жандармерии в связи с массовыми беспорядками, сообщает телеканал BFM. Источники в полиции уточняют, что задействованы могут быть 18 бронемашин.

Мэру Тура Эммануэлю Франсуа разбили машину, он сам подвергся нападению. Жеральд Дарманен подтвердил свою поддержку полиции в Twitter.

Вы тоже мишени, вы, мужественные гаранты соблюдения законов и общественной безопасности, — обратился он в письме к жандармам и пожарным.

Массовые беспорядки по всей Франции начались после того, как 27 июня полицейские при проверке на дороге в пригороде Парижа застрелили 17-летнего подростка. Правоохранители заявили, что юноша отказался выполнять их требования. Участники протестов устраивают поджоги автомобилей, зданий полиции и местных властей. В ряде районов на подавление беспорядков брошен спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. В ночь на 30 июня силовики задержали более 600 нарушителей.

На фоне беспорядков президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось экстренно покинуть саммит Евросовета в Брюсселе. Лидер страны отправился в Париж, чтобы провести заседание межведомственной кризисной группы.