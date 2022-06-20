Во Франции итоги парламентских выборов назвали «опасными» Премьер Франции Борн: итоги парламентских выборов несут угрозу для страны

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Элизабет Борн

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что потеря президентским блоком «Вместе!» большинства в Национальном собрании (нижней палате парламента) несет угрозу для страны. По ее словам, правительству придется искать компромиссы с оппозицией, сообщает ТАСС.

Это неслыханно. Никогда в истории Пятой республики Национальное собрание не знало такой конфигурации. Такая ситуация несет угрозу для нашей страны на фоне вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне, — подчеркнула Борн.

Она добавила, что с 20 июня власти станут формировать «активное большинство» для проведения реформ. Этого требует урегулирование множества спорных моментов.

Борн выразила надежду, что новые депутаты поддержат планы правительства по полной занятости, экологическому переходу, равенству возможностей и развитию образования и здравоохранения.

Ранее стало известно, что глава левой коалиции «Новый народный экологический и социальный союз» Жан-Люк Меланшон заявил: предварительные итоги парламентских выборов во Франции говорят о провале политики президента Эммануэля Макрона. Пока коалиция Макрона получает от 205 до 235 мандатов в нижнюю палату парламента, блоку Жан-Люка Меланшона достанется от 170 до 190 мест, а коалиции Марин Ле Пен — от 75 до 95 мандатов.