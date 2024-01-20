Во Франции фермеры заблокировали автотрассы Figaro: французские фермеры в знак протеста заблокировали трассу под Тулузой

Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Примерно 250 фермеров заблокировали автотрассу А64 между Тулузой и Байонной в обоих направлениях в знак протеста против политики правительства и недостаточного уважения к их профессии, пишет Figaro. Участники акции использовали стога сена и тракторы для блокировки шоссе.

Мы способны производить продовольствие во Франции, но мы покупаем продукты за границей, где используют запрещенные у нас в стране пестициды, при том что французская сельскохозяйственная отрасль — одна из самых здоровых. Мы требуем уважения со стороны государства и того, чтобы с нами считались, — заявил один из лидеров акции Жером Бэйл.

Фермеры потребовали признать важность их профессии. Также они раскритиковали политику правительства в области сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их не конкурентоспособными. Они высказались против импорта сельскохозяйственной продукции, ограничений на использование воды для орошения, роста стоимости дизельного топлива и ограничительных мер в области экологии. По словам Жерома Бэйла, блокировка автотрасс будет продолжаться до тех пор, пока премьер-министр Габриэль Атталь не согласится обсудить указанные проблемы.

Ранее французский депутат Эммануэль Таше де ла Пажери высказал недовольство ростом импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. По словам парламентария, решение правительства Франции противоречит политике, направленной на восстановление продовольственного суверенитета. Депутат призвал власти решить данную проблему.