Во Франции допустили третью мировую войну из-за Польши Французский политик Филиппо: переброска войск Польши ведет к мировой войне

Фото: Sgt. Alex Soliday/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отправка польских солдат к границе с Белоруссией может спровоцировать третью мировую войну, отметил в Twitter глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он призвал остановить Польшу.

Польша объявила, что отправляет десять тысяч солдат к Белоруссии. Безумие! Помните, что из-за правил НАТО и ЕС, если Польша вступит в войну, мы обязаны последовать за ней. Сумасшедшие стремятся к третьей мировой войне, давайте остановим их! — призвал политик.

На прошлой неделе в МИД Польши заявили о нарушении воздушного пространства страны двумя белорусскими вертолетами. После этого Минобороны республики перебазировало на границу значительные силы. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак пояснил, что военный контингент на границе увеличат с двух тысяч солдат до десяти тысяч.

Ранее заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольд Абрамавичюс заявил, что страна закрывает два пограничных пункта, отделяющих страну от Белоруссии. По его словам, такие меры являются превентивными. В свою очередь президент страны Гитанас Науседа подчеркнул, что Литва продолжит наращивать усилия по охране границ и разведывательной деятельности.