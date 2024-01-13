Во Франции дали неутешительный прогноз для Украины Политик Филиппо: США остановят помощь ВСУ после пропажи оружия

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США прекратят поддерживать Вооруженные силы Украины из-за проблем с учетом оружия, которое Вашингтон передает Киеву, заявил в Twitter (Х) глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он добавил, что на данное решение может повлиять и коррумпированность Украины.

Это побудит конгресс отказаться от поставок оружия на Украину, тем более что это государство очень коррумпировано! — уточнил политик.

Филиппо выразил мнение, что Франция должна пойти по аналогичному пути. Политик уверен, что Париж должен перестать поддерживать Киев.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США прекратили поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на такие программы. Представитель Белого дома подтвердил, что последний пакет из имеющихся запасов был передан Киеву.

Чиновник подчеркнул, что помощь, предоставляемая прежде, теперь приостановлена. По его словам, конгресс может продолжить работу по поиску и выделению дальнейших средств из федерального бюджета для поддержки Украины.

До этого лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выразил мнение, что конфликт на Украине требует скорейшего урегулирования, в противном случае Европа может превратиться в пустыню. Он обратил внимание, что в стране стремительными темпами растет бедность, и призвал президента Украины Владимира Зеленского к миру.