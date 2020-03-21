Власти Франции подсчитали общее число заражений коронавирусом по стране. Оказалось, что оно превысило 16 тысяч человек.
Проблема пандемии беспокоит около 80% населения страны. Ещё ни одно заболевание не вызывало такого беспокойства в обществе. Французы начали критиковать власть за отсутствие в аптеках средств индивидуальной защиты.
На сегодняшний день общее число заболевших в мире превышает 310 тысяч человек. От заболевания скончались 13 тысяч. Выздороветь удалось 95 тысячам.
NEWS.ru писал ранее, что французские власти считают ситуацию с коронавирусом «очень тревожной». Президент Франции Эммануэль Макрон предрёк большие финансовые и экономические проблемы в стране.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен