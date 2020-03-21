https://static.news.ru/photo/7aa07b26-6c72-11ea-b387-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julien Mattia/Global Look Press

Власти Франции подсчитали общее число заражений коронавирусом по стране. Оказалось, что оно превысило 16 тысяч человек.

Проблема пандемии беспокоит около 80% населения страны. Ещё ни одно заболевание не вызывало такого беспокойства в обществе. Французы начали критиковать власть за отсутствие в аптеках средств индивидуальной защиты.

На сегодняшний день общее число заболевших в мире превышает 310 тысяч человек. От заболевания скончались 13 тысяч. Выздороветь удалось 95 тысячам.

NEWS.ru писал ранее, что французские власти считают ситуацию с коронавирусом «очень тревожной». Президент Франции Эммануэль Макрон предрёк большие финансовые и экономические проблемы в стране.