Во Франции бастуют дипломаты Во Франции во второй раз в истории дипломаты объявили забастовку

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Париж, Франция

Сотни французских дипломатов организовали всеобщую забастовку перед министерским дворцом на набережной Орсе, передает ТАСС. Недовольство сотрудников дипведомства связано с организационной реформой, утвержденной властями в апреле. Согласно ей послы и советники перестанут относиться к отдельному профессиональному цеху, а вместо этого пополнят единую корпорацию «государственных администраторов», вместе с префектами и финансовыми инспекторами. Это означает, что высокие дипломатические посты смогут занимать и чиновники из других сфер.

Буду бастовать, чтобы выразить протест против реформы дипкорпуса и сокращения средств нашей дипломатии, — предупредила посол Франции в Кувейте Клер Ле Флеше.

Французские власти провели реформу, чтобы обеспечить профессиональную мобильность госаппарата, однако мидовцы обеспокоены тем, что «дипломатическая профессия постепенно исчезает, поскольку за последние три десятилетия штаты во всех категориях ведомства сократились наполовину».

Протестующие держат плакаты «Дипломатия под угрозой». Забастовку поддержали не только в Париже, но и в посольствах Франции за рубежом.

Пока дипломаты бастуют, французские власти из-за рекордной инфляции планируют ввести продуктовые талоны на сумму от €30 в месяц. Решение может быть принято на 2022 и 2023 годы. Отмечается, что возможности покупать хорошие продукты питания лишились около 8 млн жителей.