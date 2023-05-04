Во Франции атаку на Кремль назвали «странной и загадочной» Глава МИД Франции Колонна: атака на Кремль выглядит странной и загадочной

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Атака беспилотников на Кремль выглядит странной и загадочной, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, передает РИА Новости. Она отметила, что украинские власти заявили о своей невиновности в нападении на Москву.

Я не пойду дальше заявлений о том, что это странно или загадочно. Украина официально заявила, что не имеет отношения к этом происшествию, которое остается необъясненным, — сказала министр.

В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы. Он заявил, что Россия имеет право принять ответные меры.

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ответственность за попытку атаки беспилотников на Кремль вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским должны нести его коллега из США Джо Байден, а также лидеры стран, которые поддерживают украинский режим. Зеленский также должен предстать перед международным трибуналом.