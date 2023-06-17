Во Франции арестовали подозреваемого в попытке покушения на Макрона Parisien: полиция Франции арестовала 20-летнего подозреваемого в попытке покушения на Макрона

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон

Французские полицейские задержали радикального активиста, фигуранта уголовного дела о покушении на жизнь президента страны Эммануэля Макрона, пишет Parisien. В конце апреля 20-летний юноша запустил в вертолет главы государства дымовую шашку. Ему предъявили обвинения по трем пунктам: попытка уничтожения вертолета жандармерии, покушение на жизнь находившихся в нем сотрудников охраны президента и покушение на жизнь главы государства.

Ультралевый активист попал под следствие и был помещен под стражу. Ему вменяют желание совершить покушение на жизнь президента Республики в апреле, — следует из текста статьи.

Инцидент произошел 27 апреля во время визита Макрона в департамент Ду в день 175-летней годовщины упразднения рабства в стране. Анонс мероприятия состоялся за несколько дней, поэтому на площади собралась оппозиция и противники пенсионное реформы французского правительства.

9 марта Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики сообщило о предотвращении покушения на лидера Приднестровья Вадима Красносельского и других представителей правительства. Всех подозреваемых задержали. В ходе их ареста приднестровские силовики изъяли 8 кг гексогена и поражающие элементы (гайки, шурупы) для безоболочного взрывного устройства. По заявлению приднестровских силовиков, элементы взрывного устройства были привезены с Украины.