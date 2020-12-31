Во фракции Зеленского сомневаются в регистрации на Украине «Спутника V»

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Депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» и председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сомневается в возможности регистрации на Украине российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

По закону мы не можем регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жёсткой регуляторной политикой Соединённых Штатов, стран ЕС, Швейцарии, Японии, — цитирует политика «РБК-Украина».

Он добавил, что ему пока ничего не известно о заявке харьковской компании.

Ранее глава политсовета фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Виктор Медведчук заявил, что украинская фармакологическая компания «Биолек» подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства. По его словам, компания обратилась с заявлением в Минздрав Украины. Медведчук подчеркнул, что клинические испытания вакцины были проведены на десятках тысяч добровольцев, эффективность и безопасность препарата доказана.

Депутат ранее уже не раз критиковал власти за нежелание пользоваться помощью России в ситуации, когда надо спасать жизни граждан. Медведчук напомнил, что обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность поставок вакцины на Украину. Российский лидер ответил, что это может произойти, но сначала нужен официальный запрос от Киева.

Между тем на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием обеспечить украинцев российской вакциной. Однако она пока набрала лишь 138 голосов из необходимых 25 тысяч для того, чтобы президент рассмотрел обращение.

Отношение официального Киева к российской вакцине выражал глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Он заявил, что «Спутник V» является «гибридным оружием Москвы против Украины», писал NEWS.ru.