Внук Шарля де Голля призвал Францию вступить в БРИКС Пьер де Голль: присоединение Франции к БРИКС даст альтернативу опеке НАТО

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Пьер де Голль

Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля заявил, что стране нужно вступить в БРИКС. По его мнению, которые приводит ТАСС, присоединение к объединению создаст альтернативу опеке Североатлантического альянса и зависимости от англо-саксонского финансового рынка.

Присоединение к БРИКС даст Франции альтернативу опеке НАТО и зависимости от англо-саксонского финансового рынка. Франция смогла бы также освободиться от подчинения административной машине ЕС, которая пренебрегает интересами европейских стран и стремится растворить национальную самобытность европейцев в тисках брюссельской технократии, — считает Пьер де Голль.

Он добавил, что в БРИКС республика могла бы играть соответствующую ей роль мировой державы в силу ее исторического наследия. По словам внука бывшего главы государства, Франция также могла бы стать международным арбитром на мировой арене «в соответствии с предначертаниями генерала Шарля де Голля».

Пьер де Голль выразил мнение, что Соединенные Штаты Америки «исчерпали себя». Если страна не преобразуется, то ее оттеснят на второй план другие центры мировой политики, считает родственник генерала де Голля. Он добавил, что навязанная США санкционная политика объединяет европейские страны, обрекая их на спад экономики, рост цен и энергоснабжения.

По его словам Штаты никогда не могли смириться с тем, что РФ развивается по собственному сценарию, отличному от западного. Де Голль отметил, что «Россия может обойтись без Европы, но Европа не обойдется без России».

В ноябре 2023 года внук основателя Пятой республики Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил, что захотел получить гражданство России. Он отметил, что РФ предлагает большие возможности, а также выразил любовь по отношению к русской культуре и духу.