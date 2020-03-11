Глава дома Габсбургов Карл Габсбург-Лотарингский заявил, что заразился коронавирусом. По словам внука последнего австрийского императора Карла I, симптомы гриппа проявились у него около недели назад после возвращения из Швейцарии.
59-летний мужчина не подозревал, что инфицирован COVID-19, пока с ним не связался приятель, у которого выявили заражение новым типом вируса. Габсбург-Лотарингский сдал анализы, они указали на наличие коронавируса в организме.
Как
Ранее власти Австрии запретили въезд в страну из Италии из-за COVID-19, писал NEWS.ru.
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