Внук Назарбаева оспорил арест недвижимости в Лондоне

https://static.news.ru/photo/f88cc2aa-7993-11ea-9c5e-fa163e074e61_660.jpg Нурали Алиев Фото: imnurali/instagram.com

Высокий суд Лондона встал на сторону внука бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Нурали Алиева, отменив решение об аресте двух особняков и квартиры в районе Челси.

Комментируя постановление суда Алиев заявил, что следователи британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) намеренно игнорировали предоставленную им добровольно информацию о происхождении средств, на которые была куплена недвижимость. Сын Дариги Назарбаевой назвал расследование в его отношении абсолютно бесполезным, отмечает Reuters.

Представители Агентства уже сообщили о намерении обжаловать судебное решение. Пресс-секретарь дочери Назарбаева выразил сожаление по поводу того, что спикеру сената Казахстана пришлось обелять своё имя.

На заседании суда в марте 2020 года стало известно, что недвижимость стоимостью более $100 млн оформлена на офшорные компании. Следователи заявили, что особняки и квартира были куплены на преступные доходы Рахата Алиева — бывшего мужа Дариги Назарбаевой и отца Нурали Алиева. Дочь экс-президента Казахстана утверждала, что Алиев не мог иметь отношения к покупке недвижимости в 2008 году, так как она развелась с ним в 2007 году, писал NEWS.ru.