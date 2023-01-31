Внук де Голля призвал урезонить США и достичь мира с Россией на Украине

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Пьер де Голль

Внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль призвал «урезонить американцев» в украинском конфликте и добиться устойчивого мира с Россией. По его словам, которые приводит ТАСС, вслед за поставками танков Киеву может достаться более мощное оружие, что увеличивает риски третьей мировой войны.

Настало время добиться мира, урезонить американцев и прийти к заключению устойчивого, прочного и длительного мира с Россией. Настало время, чтобы Франция, ее президент вспомнили о том, что они великая независимая нация и чтобы они сыграли ту роль, которая им действительно отводится. И необходимо предоставить России серьезные гарантии, — подчеркнул он.

Пьер де Голль также отметил, что Франция стала недружественной для России из-за недальновидной политики и ошибочных решений истеблишмента. По его словам, французы больше не доверяют своим политикам, которые слепо следуют указке американцев. Кроме того, де Голль выразил сожаление, что президент Франции Эммануэль Макрон и другие политические лидеры не соблюдают соглашения с Россией.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его французский коллега не обладает квалификацией главы государства. По его словам, у него состоялось много встреч с политиком на международном уровне, но Макрон «не был честен» во время этих встреч.

Турецкий лидер также указал на то, что сейчас Париж эксплуатирует африканские страны, при этом Мали находится в состоянии «полного разрыва» с Францией, а Буркина-Фасо денонсировала соглашение о присутствии вооруженных сил государства, и теперь они должны покинуть страну в течение месяца. Эрдоган подчеркнул, что Макрон как президент потерял репутацию в парламенте, а сама Франция утратила престиж в международном сообществе.