Внук де Голля оценил результат участия НАТО в конфликте на Украине Пьер де Голль заявил, что НАТО уже проиграла в украинском конфликте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьер де Голль

Североатлантический альянс уже проиграл в украинском конфликте, у США и стран Запада нет возможности его продолжать, заявил Пьер де Голль, внук первого президента Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля, сообщает ТАСС. По его мнению, Вашингтон скоро уберет президента Украины Владимира Зеленского, поскольку в нем уже нет необходимости.

Думаю, НАТО проиграла в данном конфликте, потому что ни у НАТО, ни у Запада больше нет возможности продолжать войну, — сказал де Голль.

Он также считает, что французское правительство заняло ошибочную позицию по украинскому конфликту, загнав себя в ловушку. Однако Париж может и должен ее изменить, чтобы «остановить трагедию», заключил де Голль.

Ранее французские журналисты сошлись во мнении по поводу полного провала контрнаступления ВСУ: командование не справилось с задачей, несмотря на поставки западной бронетехники и боеприпасов. Эксперты отметили, что Киеву не удалось добиться успеха даже при наличии британских и немецких танков Challenger и Leopard. Обучение украинских солдат инструкторами НАТО также не дало никакого результата.

Подразделения ВСУ остаются заблокированными у первой линии обороны российской армии, войска смогли продвинуться лишь на небольшое расстояние, и навряд ли у Киева будет шанс повторить попытку контрнаступления в 2024 году, констатировали эксперты.