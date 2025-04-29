Внук де Голля оценил решение перемирия в дни 80-летия Победы Пьер де Голль назвал символичным объявление перемирия в дни 80-летия Победы

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Пьер де Голль — внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля в беседе с RT назвал символичным решение перемирия во время празднования Дня Победы. С соответствующим объявлением выступил президент России Владимир Путин.

Я надеюсь, что со временем мы сможем снова вместе, рука об руку, праздновать франко-российскую дружбу, чего всегда хотел мой дед: партнерства с Россией, — высказался де Голль.

Он отметил, что Россия и Франция совместными усилиями всегда выигрывали. Де Голль также выразил надежду, что на Украину вернется долгожданный мир.

Владимир Путин ранее объявил перемирие с Украиной из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В случае нарушений перемирия Киевом бойцы ВС РФ дадут адекватный ответ, отметили в Кремле.

Ранее пресс-секретарь главы офиса украинского лидера Дарья Заривная заявила, что предложение Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы может быть тактической игрой. По ее словам, прекращение огня должно быть безусловным.