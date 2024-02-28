Внучку Муссолини избили костылем в Страсбурге Мужчина напал с костылем на внучку итальянского политика Муссолини в Страсбурге

Фото: Vincenzo Landi/Keystone Press Agency/Gloobal Look Press

Алессандра Муссолини

Неизвестный мужчина напал с костылем на депутата Европарламента, внучку итальянского политика Бенито Муссолини Алессандру, сообщает Euronews. По данным телеканала, злоумышленник ругался на итальянском языке и несколько раз ударил 62-летнюю женщину по спине и плечам. Алессандра Муссолини утверждает, что после нападения у нее болит глаз, однако она не намерена выдвигать обвинения против мужчины.

Инцидент произошел на улице Страсбурга. Источники телеканала отмечают, что мужчина, которому на вид около 40 лет, скрылся после нападения. Сопровождавшие депутата сотрудники охраны не успели ее защитить.

Комментируя происшествие, внучка Муссолини заявила, что в ее душе «осталась горечь» после нападения. По мнению женщины, инцидент никак не связан с политикой или с ее работой в Европарламенте.

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