https://static.news.ru/photo/ed939964-1ccd-11ea-8b47-fa163e074e61_660.jpg Принц Эндрю и принцессы Евгения и Беатриса Фото: SOLO/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британские принцессы Беатриса и Евгения обеспокоены собственным будущим из-за скандала вокруг общения своего отца, принца Эндрю, с миллиардером Джеффри Эпштейном.

В ноябре сын Елизаветы II отказался от исполнения королевских обязанностей и заявил о готовности оказать заинтересованным правоохранительным органам помощь в любых касающихся покончившего с собой американца расследованиях. Теперь девушки, чей отец буквально стал «отверженным», опасаются, что не смогут и дальше участвовать в благотворительных мероприятиях и заниматься меценатством.

У него (принца Эндрю. — NEWS.ru) больше нет офиса в Букингемском дворце, поэтому у них его тоже нет. Они, очевидно, очень, очень обеспокоены, — рассказал журналист Расселл Майерс.

Beatrice and Eugenie 'worried' as Prince Andrew loses Buckingham Palace office https://t.co/BnWfb0CcBn pic.twitter.com/h5JftmpYMA — Daily Mirror (@DailyMirror) December 12, 2019

Как писал NEWS.ru, из-за скандала вокруг принца Эндрю свадьба его дочери Беатрисы может пройти вдали от глаз публики. Вероятно, невесте и её избраннику, миллионеру Эдоардо Мапелли Моцци придётся расписаться «по-тихому». Торжество может состояться в «уединённом замке» или вообще не на территории Великобритании.