Внучка Конева высказалась о сносе памятника маршалу в Праге

https://static.news.ru/photo/e1b5e5c0-7b41-11ea-8d19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Власти Чехии демонтировали скульптуру военачальника 3 апреля — через полвека после установки. По словам внучки маршала Елены Коневой, планы по сносу памятника её деду чехи вынашивали уже несколько лет.

Да, мы давно выступаем за то, чтобы памятник был передан чешской стороной в Москву. Вся эта свистопляска с памятником идёт уже давно, лет пять, — рассказала она изданию «ПолитЭксперт»

По словам Коневой, как только появилась информацию о том, что памятник демонтировали, она написали большой пост с хэштегом #ВернемМаршалаДомой.

В тоже время она подчеркнула проблемы, с которыми можно столкнуться при возвращении скульптуры. Памятник ставился в 1980 году на чешские деньги, автор тоже не наш.

Мы можем его только выкупить. Там была озвучена цена где-то в 14 млн крон — это около 40 млн рублей. Точно не могу сказать, но это большие деньги, и у нашей семьи их нет, — сказала она.

Внучка маршала добавила, что позиция семьи — перенос памятника из Праги в Москву. А действия Ондржея Коларжа она расценивает как акт вандализма накануне праздника 75-летия победы. Тем более всё это сделано во время карантина, когда защитники не могли даже просто подойти к монументу.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Александр Шерин предложил выкупить скульптуру и установить напротив чешского посольства в Москве «в назидание».