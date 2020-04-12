Внучка Конева раскритиковала новое место для памятника маршалу

https://static.news.ru/photo/79b277d8-7c4d-11ea-9194-fa163e074e61_660.jpg Фото: Libor Sojka/CTK/Global Look Press

Снос и перенос на новое место памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге прокомментировала внучка военачальника Елена. По её словам, музей XX века не является тем местом, где должен находиться монумент освободителю чешской столицы.

С тем, чтобы памятник герою выставили с табличкой «Захватчик», я в корне не согласна. Так же, как не согласны все, кто хоть немного разбирается в истории. Памятник надо забрать домой, — отметила она в интервью RT.

Женщина добавила, что получает много сообщений от жителей Праги, в которых чехи извиняются за действия своих властей.

Конева объяснила, что муниципальные власти в качестве аргумента для сноса называли участившиеся акты вандализма — монумент несколько раз обливали краской. Однако по её словам, поисков виновников этого никто особо не вёл.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Конева назвала проблемы, с которыми можно столкнуться при возвращении скульптуры в РФ. Памятник ставился в 1980 году на чешские деньги, автор тоже не наш, мы можем его только выкупить, пояснила женщина. Была озвучена цена — где-то около 40 млн рублей. Точно не могу сказать, но это большие деньги, и у нашей семьи их нет, отметила Конева.