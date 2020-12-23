Внучка Бенито Муссолини объявила о завершении карьеры в политике

https://static.news.ru/photo/6167486c-454b-11eb-9835-fa163e074e61_660.jpg Алессандра Муссолини Фото: Salvatore Esposito/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Алессандра Муссолини, внучка фашистского диктатора Италии Бенито Муссолини, объявила о завершении политической карьеры. По её признанию, к такому решению она пришла после участия в телевизионной программе «Танцуя со звёздами».

Политика — это был цикл, который завершен. Естественно, для меня это было важно. Очевидно, что у человека, который долгое время занимается политикой, этот опыт остаётся внутри. Но циклы начинаются и заканчиваются. Нужно быть всегда готовыми и открытыми к новому и никогда ни о чём не жалеть, — сказала Алессандра в интервью изданию Il Tempo.

Она призналась, что пока не до конца представляет, чем будет заниматься, так как прошедший год показал, «что не стоит строить планы и проекты». При этом Муссолини с восторгом отозвалась об опыте, полученном во время участия в популярном телешоу «Танцуя со звёздами».

Это был фантастический опыт. Раньше я никогда не танцевала и не занималась на курсах танцев. В своём роде это был также экстремальный опыт, потому что мне пришлось учиться хореографии у профессионала. Однако это позволило мне познать многие аспекты собственной личности, о которых я не догадывалась и которые, видимо, были скрыты, — рассказала Алессандра.

Она отметила, что ей, безусловно, помог опыт молодости, когда она по совету своей тёти Софи Лорен работала фотомоделью и снималась в кино.

Алессандра Муссолини пять раз избиралась депутатом национального парламента, один раз — сенатором и дважды — в Европарламент. Она основала собственную правую партию «Социальное действие», но последние годы была членом партии Сильвио Берлускони «Вперёд, Италия». В 2019 году она потерпела поражение на очередных выборах в Европарламент.

Как сообщал NEWS.ru, дочь действующего президента США Дональда Трампа Иванка после ухода отца из Белого дома может начать собственную политическую карьеру. В период президентства Трампа Иванка входила в его администрацию и являлась ассистентом отца.