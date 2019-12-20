https://static.news.ru/photo/bd5a9d1e-24b2-11ea-87cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Госдолг Франции в третьем квартале 2019 года вырос до 100,4% от величины ВВП страны, составив €2,415 млрд. Подобная ситуация сложилась впервые с 2017 года, по данным экспертов.

Власти прогнозировали показатель госдолга в 98,8% от ВВП на декабрь 2019 года, пишет La Tribune. Экономисты считают, что данная гипотеза ещё может оправдаться, так как к концу года соотношение обычно уменьшается.

В партии «Республиканцы», напротив, предрекают ухудшение ситуации, обвиняя в ней пенсионную реформу, которая «дорого обойдётся французам».

Ранее NEWS.ru писал, что французский лидер Эммануэль Макрон отказался от положенной ему после окончания срока президентства пенсии и других привилегий.