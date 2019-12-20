Госдолг Франции в третьем квартале 2019 года вырос до 100,4% от величины ВВП страны, составив €2,415 млрд. Подобная ситуация сложилась впервые с 2017 года, по данным экспертов.
Власти прогнозировали показатель госдолга в 98,8% от ВВП на декабрь 2019 года,
В партии «Республиканцы», напротив, предрекают ухудшение ситуации, обвиняя в ней пенсионную реформу, которая «дорого обойдётся французам».
Ранее NEWS.ru писал, что французский лидер Эммануэль Макрон отказался от положенной ему после окончания срока президентства пенсии и других привилегий.
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